Schweizer Goldmedaillen-Gewinner sind in der Leichtathletik dünn gesät. Rolf Bernhard gehört zu ihnen. Der Ostschweizer Weitspringer holte 1981 an der Hallen-EM den Titel, ein Jahr später sprang er zu Silber. 1972, 1976 und 1980 nahm er an den Olympischen Spielen teil.

Erster Schweizer 8-Meter-Springer

In der Schweiz kannte Bernhard keine Konkurrenz. 1971 stellte er mit 7,66 Metern erstmals einen Schweizer Rekord auf. Diesen verbesserte er nicht weniger als 14 Mal. Am 1. August 1981 sprang er auf 8,14 Meter. Diese Marke hatte bis 2003 Bestand, als Julien Fivaz auf 8,27 Meter sprang.

Nach seiner Spitzensportkarriere begeisterte sich Bernhard für Bergtouren und Mountainbiking. Am Freitag, dem 13. Dezember, feiert er seinen 70. Geburtstag.