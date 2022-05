Einen Tag nach seinem Schweizer Rekord im Weitsprung, den er im Rahmen des Zehnkampfes aufgestellt hatte, krönte sich Simon Ehammer auch in der Gesamtwertung zum nationalen Rekordhalter. Mit seinen 8354 Punkten überbot er den bisherigen Zehnkampf-Bestwert von Beat Gähwiler aus dem Jahr 1988 gleich um 110 Punkte.

Der erst 22-jährige Appenzeller konnte die hohe Pace beim Wettkampf im deutschen Ratingen bis zum Schluss halten. Zwar musste er beim abschliessenden 1500-Meter-Lauf mit dem letzten Rang vorliebnehmen, trotzdem reichte der Schlusswert für den klaren Schweizer Rekord – und den Sieg beim Event. Zuvor waren ihm neben dem Weitsprung auch im Diskuswerfen (39,13 m) und im Kugelstossen (14,26 m) persönliche Bestleistungen gelungen.

WM-Limite erfüllt

Ehammer bestritt in Deutschland seinen ersten Freiluft-Wettkampf der Saison und erfüllte gleich bei erster Gelegenheit die Limiten für die WM im Juli in Eugene (USA) und die EM im August in München. In der europäischen Saisonbestenliste reihte sich der Silbermedaillengewinner der diesjährigen Hallen-WM in Belgrad an zweiter Stelle ein.

Am Samstag hatte Ehammer mit einem Sprung auf 8,30 Meter einen 19 Jahre alten Schweizer Rekord um 3 Zentimeter geknackt. Seine bisherige Bestleistung im Zehnkampf lag bei 8231 Punkten, die er 2020 in Langenthal geholt hatte.