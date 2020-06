Weltklasse Zürich organisiert am 9. Juli Fernduelle, bei denen jeweils 3 Athleten an 3 verschiedenen Orten gegeneinander antreten.

8 Disziplinen in 7 Stadien

Mitte Mai war das Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich aufgrund der Corona-Pandemie definitiv abgesagt worden. Ganz auf Leichtathletik muss der Zürcher Letzigrund heuer aber nicht verzichten.

Gemeinsam mit dem Weltverband World Athletics haben die Organisatoren von Weltklasse Zürich die «Inspiration Games» ins Leben gerufen. Am 9. Juli werden 30 Stars in 8 Disziplinen und in 7 verschiedenen Stadien zeitgleich gegeneinander antreten: