In Stockholm erhofften sich alle einen weiteren Weltrekord ihres Stabhochsprung-Stars Armand Duplantis. Doch es kam ganz anders.

Ausgerechnet vor heimischem Publikum hat Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis erstmals seit fast drei Jahren wieder eine Niederlage kassiert.

Der Weltrekord-Halter, Weltmeister und Olympiasieger wurde beim Diamond-League-Meeting in Stockholm überraschend nur Zweiter. Der Schwede schaffte lediglich für ihn ganz schwache 5,80 Meter. So durfte der WM-Dritte Kurtis Marschall (AUS) mit übersprungenen 5,90 m unverhofft über den Sieg jubeln.

«Ausgerechnet in Stockholm ...»

«Es war schlecht. Es war sogar richtig schrecklich, um ehrlich zu sein», bilanzierte «Mondo» im SRF-Interview ernüchtert. Er sei drei Jahre lang fast perfekt gesprungen. «Der Ausrutscher kommt zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt, und das ausgerechnet in Stockholm, einem der wichtigsten Events für mich.»

Im Vorjahr war Duplantis in seiner Heimat mit 6,28 m noch einen Weltrekord gesprungen, den er mittlerweile auf 6,31 m geschraubt hat. Diesmal sei er einfach bei keinem Versuch völlig bei der Sache gewesen. Er hatte schon mit einem Fehlversuch über 5,60 m begonnen.

Immerhin «Glück in der Liebe»

Doch er wolle nicht lange Trübsal blasen, denn «nächste Woche heirate ich». Gemeint ist sein grosses Hochzeitsfest nach der zivilen Trauung im März mit seiner langjährigen Freundin Desire Inglander.

Mit dem schwedischen Pendant zum Sprichwort «Pech im Spiel, Glück in der Liebe» zieht der 26-Jährige Positives aus dem Misserfolg: «In meinem Sport fühle ich mich aktuell sehr glücklos, und das gibt mir viel positive Energie für die Hochzeit.»