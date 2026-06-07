Audrey Werro gewinnt beim Diamond-League-Meeting in Stockholm über 800 m in 1:53,98 Minuten.

Die 22-jährige Freiburgerin läuft die drittschnellste Zeit überhaupt über die zwei Bahnrunden.

Den Schweizer Rekord unterbietet Werro um beinahe 2 Sekunden.

Audrey Werro hat in Stockholm einen Lauf für die Geschichtsbücher hingelegt. Der 22-jährigen Freiburgerin gelang in 1:53,98 Minuten die drittschnellste je aufgestellte Zeit über 800 m. Seit Juni 1983 und dem Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova in München (1:53,28) war keine Athletin mehr so schnell wie Werro. Die Marke bedeutet selbstredend Diamond-League-Rekord und Schweizer Rekord. Diesen hatte Werro seit August 2025 inne (1:55,91).

Erstmals setzte sich die Schweizerin im Direktduell mit der britischen Olympiasiegerin und Hallen-Weltmeisterin Keely Hodgkinson (1:54,33) durch. Nach einem starken Start von Werro setzte sich Hodgkinson auf der zweiten Runde an die Spitze. Werro jedoch überholte die Britin dank einem fulminanten Schlussspurt. Vor einer Woche hatte Werro bereits beim Diamond-League-Event in Rabat triumphiert (1:56,56 Minuten).

Seltene Schlappe für Duplantis

Am Sonntag ging eine beeindruckende Serie zu Ende. Stabhochspringer Armand Duplantis musste sich erstmals seit Juli 2023 (in Monaco) wieder geschlagen geben. Nach 40 Siegen in Folge belegte der Schwede (5,80 m) nur Rang 2. Der Sieg ging an den Australier Kurtis Marschall (5,90 m).

Wind gute Fünfte

Über 1500 m lief Joceline Wind in 4:04,66 Minuten auf den 5. Rang. Die Äthiopierin Birke Haylom (4:00,68) verwies Lucia Stafford (CAN) und Erin Wallace (GBR) auf die Plätze.