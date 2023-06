Sämtliche Stationen der Diamond League, die WM in Budapest, die Schweizermeisterschaften in Bellinzona – SRF präsentiert dem Publikum über den Sommer ein umfangreiches Leichtathletik-Paket. Richtig lanciert wird die Saison in der Schweiz nächste Woche mit der «Athletissima» in Lausanne.

14 Stationen umfasst die Diamond League zwischen Mai und September. Als einziges Land wird die Schweiz die höchste Leichtathletik-Serie zweimal empfangen. Im altehrwürdigen Olympiastadion «Pontaise» in Lausanne VD findet kommende Woche die «Athletissima» statt.

Am 31. August 2023 folgt das Meeting «Weltklasse Zürich» im Stadion Letzigrund. SRF überträgt auch dieses Jahr alle Meetings der Diamond League live. Bei den Stationen in der Schweiz ist die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) zudem «Host Broadcaster» und produziert das Weltsignal für sämtliche TV-Stationen.

WM in Budapest als Saison-Highlight

Bevor jedoch die weltbesten Leichtathletinnen und -athleten in Zürich rennen, springen und werfen, steigt in Budapest vom 19. bis 27. August 2023 das Saison-Highlight: die Weltmeisterschaften. Insgesamt 49 Medaillensätze in 26 Disziplinen warten dabei auf die Sportlerinnen und Sportler. Mit Simon Ehammer, Mujinga Kambundji oder Jason Joseph hat auch die Schweiz das eine oder andere heisse Eisen im Feuer.

SRF wird auf allen Kanälen umfassend über die 19. Leichtathletik-WM berichten. Im TV sind voraussichtlich sämtliche Abend-Sessions sowie grosse Teile der Tages-Sessions live zu sehen. Im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App überträgt Schweizer Radio und Fernsehen alle Wettkämpfe live. Im Radio erleben die Zuhörenden Live-Einschaltungen, Stimmen und Reaktionen sowie Hintergrundgeschichten.

Schweizer Meisterschaften als Teilaufzeichnung auf SRF zwei

«Die jüngsten Schweizer Erfolge haben das Interesse an Leichtathletik deutlich erhöht. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass SRF umfassend über die Saison berichtet», sagt SRF-Leichtathletik-Kommentator Patrick Schmid. Neben der WM und den Diamond-League-Events wird SRF weitere grössere nationale Leichtathletik-Meetings im TV und im Web zeigen.

Von den Schweizer Meisterschaften in Bellinzona TI am 29. und 30. Juli 2023 gibt es im Fernsehen ebenso Teilaufzeichnungen wie von «Spitzenleichtathletik Luzern» am 20. Juli, dem «CITIUS Meeting» im Berner Wankdorf am 4. August und der «Gala die Castelli» in Bellinzona TI am 4. September.