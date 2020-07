Das Bündnis der Leichtathleten hat sich das Motto «We are the Sport» verpasst. Wie bei Athleten-Bündnissen in anderen Sportarten wird auch hier folgende Meinung vertreten: «Wir sind die zentralen Figuren, wir wollen mehr entscheiden.»

Mit von der Partie sind unter anderen Dreisprung-Olympiasieger Christian Taylor, Allyson Felix – die erfolgreichste Leichtathletin der Geschichte – der frühere Zehnkampf-Weltrekordler Ashton Eaton, die zweimalige 100-m-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce oder 400-m-Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo.

Sportler an Entscheidungen beteiligen

Zu den Zielen der Athletics Association gehört es, mit dem Weltverband in engem Kontakt zusammenzuarbeiten, um neue Konzepte zu erarbeiten und die Sportler an den Entscheidungen zu beteiligen. Zudem sollen die umstrittenen Programmänderungen in der Diamond League neu diskutiert werden.

Ein weiterer Punkt ist die finanzielle Versorgung von Athleten und Athletinnen während und nach der Karriere – ein Thema, das vor allem in der Corona-Pandemie aufkam.