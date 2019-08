Mujinga Kambundji kann nach verhaltenem Saisonstart aufatmen: An ihrem Heimmeeting in Bern siegte die 27-Jährige über 100 m mit neuer Saisonbestzeit von 11,15 Sekunden überlegen.

Damit erfüllte die Bernerin die Limite für die WM von Ende September in Doha sowie für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Ihre bisherige Saisonbestmarke, aufgestellt Anfang Juli an der Athletissima in Lausanne, unterbot sie um 12 Hundertstel.

Eine neue Saisonbestzeit realisierte auch Léa Sprunger: Die Waadtländerin gewann das Rennen über 400 m Hürden in einer Zeit von 55,13 Sekunden vor der Russin Vera Rudokowa – dies, obwohl Sprunger beim letzten Hindernis ungewollt einen Schrittwechsel vornehmen musste. In Bern war die Romande 11 Hundertstel schneller als bei ihrem bisher besten Lauf in Lausanne.

Kariem Hussein blieb über 400 m Hürden in 49,95 unter 50 Sekunden. Dem Europameister von Zürich ging auf der Zielgeraden die Kraft aus, das WM-Ticket hat er noch nicht gelöst.

Bei den Mittelstreckenläufern lief Julien Wanders die 1500 m in 3:39,30 Minuten erstmals unter 3:40.

Moser bestätigt WM-Limite

Stabhochspringerin Angelica Moser siegte mit einer Höhe von 4,56 m. Damit übersprang sie wie bei der U23-EM in Gävle exakt die Höhe, die für die WM-Limite erforderlich ist. Nicole Büchler scheiterte hingegen bereits auf 4,36 m drei Mal und wurde Vierte (4,26 m).

Sendebezug: SRF 1, sportaktuell, 3.8.2019, 22:00 Uhr