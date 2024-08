Alle Stabhochsprung-Medaillengewinner von Paris sind auch in Lausanne dabei. Wer der grosse Favorit ist, ist klar.

Am Mittwoch in Lausanne

Einen Tag bevor das Diamond-League-Meeting auf der Pontaise in Lausanne steigt, geben sich die besten Stabhochspringer der Welt beim City-Event die Ehre. Auf dem Place de la Navigation will Olympiasieger und Weltrekordhalter Armand Duplantis die Massen begeistern.

Der Schwede geniesst die Auftritte in der Stadt vor vielen Fans: «Es ist nochmals besonders speziell. Gerade wenn du eine solche Aussicht hast wie hier in Lausanne.» Die Fans würden nochmals zusätzlich Energie versprühen, eine spezielle Verbindung könne aufgebaut werden. Und wie erklärt sich der 24-Jährige seinen unfassbaren Erfolg? «Ich liebe einfach, was ich tue.»

In Lausanne ist auch namhafte Konkurrenz von Duplantis am Start. Sam Kendricks (USA) und Emmanouil Karalis (GRE), die Silber- und Bronzegewinner von Paris, sind ebenso mit dabei wie Ernest Obiena (PHI), der eine Olympiamedaille als 4. knapp verpasste.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting in Lausanne können Sie live auf SRF zwei verfolgen: Mittwoch, 17:55 Uhr: City Event mit Stabhochsprung

Donnerstag, 20:00 Uhr: Athletissima

Als einzige Schweizer Vertretung wird Valentin Imsand den Wettkampf in Angriff nehmen. Für den 19-Jährigen geht es darum, möglichst lange mitzuhalten.