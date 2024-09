Duplantis vs. Warholm: Showdown über die 100 Meter

Am Mittwochabend live

Legende: Ziehen das Interesse auf sich Armand Duplantis und Karsten Warholm. imago images/Sergio Brunetti

Armand Duplantis legte sein spitzbübischstes Grinsen auf. «Er sollte nervös sein, das wird für ihn kein Spaziergang», sagte der Stabhochsprung-Superstar in Richtung von Karsten Warholm und schickte eine bittersüsse Erinnerung hinterher: «Ich habe bei Olympia gewonnen – er ist Zweiter geworden.» Der Hürden-Gigant konterte cool: «Mal schauen, wer stärker ist.»

Duplantis gegen Warholm, Superstar gegen Superstar – das spektakuläre und aussergewöhnliche Duell der beiden Ausnahmekönner elektrisiert gerade die Leichtathletik-Szene. Am Mittwoch kommt es in Zürich zum Showdown über 100 m: Wer ist schneller? Der Stabhochsprung-Dominator Duplantis? Oder doch 400-m-Hürden-Gigant Warholm? Schon vor einem Jahr entstand die Idee bei einem kleinen Geplänkel vor einem Meeting, nun ist es im legendären Letzigrund-Stadion so weit.

Grosse Show, grosse Ambitionen

Natürlich ist das Aufeinandertreffen vor allem auch eine grosse Show. Die beiden haben denselben Ausrüster und einen gemeinsamen grossen Sponsor, der das Duell live überträgt. Und trotzdem: Beide werden im Rennen ernst machen, keiner will diesen Lauf verlieren. «Karsten ist ein Killer», sagte Duplantis, aber «ich hätte ihn nie zu einem Rennen herausgefordert, wenn ich nicht glauben würde, dass ich gewinnen kann.» Und Warholm meinte: «Ich gehe All-in.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Duell zwischen Armand Duplantis und Karsten Warholm am Mittwochabend ab 21:30 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App.

Gemeinsam haben Duplantis und Warholm 16 Medaillen bei grossen Meisterschaften gewonnen, 14 davon aus Gold, beide sind Weltrekordler in ihren Disziplinen. Und das Rennen dürfte spannend werden. Warholms Bestzeit über die 100 m liegt bei 10,49 Sekunden, die von Duplantis bei 10,57 – beide sind aber schon seit Jahren nicht mehr ernsthaft diese Strecke gelaufen.