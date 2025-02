Schweizer Meisterschaften geniessen bei den hiesigen Leichtathletik-Cracks nicht immer den höchsten Stellenwert. Nicht so die diesjährige Hallen-SM, die am kommenden Wochenende in St. Gallen ausgetragen wird. Die Schweizer Elite ist fast ausnahmslos am Start, sieben der acht Schweizer Medaillengewinner der letztjährigen (Freiluft-) EM in Rom haben sich für einen Start in der Ostschweiz eingeschrieben.

Einer von ihnen ist Simon Ehammer. Der Appenzeller Mehrkämpfer nutzt die SM als Hauptprobe für die Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn (6. bis 9. März) und für die Hallen-WM in Nanjing (CHN) zwei Wochen darauf. In St. Gallen geht der 25-Jährige gleich in vier Einzel-Disziplinen an den Start. «Jetzt geht es darum, erste Top-Leistungen zu erbringen, damit ich weiss, ob die Fahrtrichtung stimmt.»

Fokus auf dem Zehnkampf

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr will Ehammer 2025 wieder vermehrt auf den Zehnkampf setzen. Beim Saison-Highlight – den Weltmeisterschaften Mitte September in Tokio – plant der Appenzeller, sowohl im Weitsprung als auch im Zehnkampf anzutreten. Anders als bei Olympia lässt der Zeitplan einen Doppelstart in der japanischen Metropole zu. «Es wäre extrem cool, wenn das klappen würde und ich mich nicht entscheiden müsste.»

Konkurrenz erhält Ehammer heuer aus dem eigenen Lager. Andrin Huber, Trainings- und Teamkollege beim TV Teufen durchbrach zum Abschluss der letzten Saison erstmals die Marke von 8000 Punkten und deutete einmal mehr sein enormes Potenzial an. Für die Meisterschaften in St. Gallen hat sich der 20-Jährige klare Ziele gesetzt: Die Kugel will er über 14 m werfen, im Weitsprung die 7-m-Marke knacken und die 60 m Hürden in unter 8 Sekunden absolvieren.

Wenn man so einen Top-Athleten in der gleichen Trainingsgruppe hat, ist das sehr inspirierend.

Das grosse Saisonziel des aufstrebenden Mehrkämpfers sind die U23-Europameisterschaften in Norwegen. Huber, der 2023 schon in der U20-Kategorie Bronze gewann, will sich in Bergen zum Europameister krönen. «Ich setze mir gerne hohe Ziele», erklärt der Ostschweizer.

Von Ehammer könne er sicher im Weitsprung profitieren. «Wenn man so einen Top-Athleten in der gleichen Trainingsgruppe hat, ist das sehr inspirierend», bewundert Huber seinen vier Jahre älteren Klub-Kollegen. Einseitig sei die Zusammenarbeit aber keineswegs. «Lustigerweise sind seine Schwächen meine Stärken.» In seiner Paradedisziplin 1500 m läuft er Ehammer bereits regelrecht um die Ohren.

In St. Gallen treten die beiden Mehrkämpfer im Weitsprung und über 60 m Hürden gegeneinander an. Zwei Disziplinen also, in denen Ehammer seinen Teamkollegen noch im Griff haben sollte.