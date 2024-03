An der Hallen-WM in Glasgow

Annik Kälin belegt an der Hallen-WM in Glasgow im Weitsprung den guten 5. Platz.

Devynne Charlton von den Bahamas holt über 60 m Hürden mit neuem Weltrekord Gold.

Die 4x400-m-Staffeln werden zur Beute von Belgien (Männer) und den Niederlanden (Frauen).

An den Schweizer Rekord, den sie vor zwei Wochen in St. Gallen aufgestellt hatte, kam Annik Kälin in Glasgow nicht ganz heran. Aber fast: Mit 6,75 m blieb sie im Weitsprung nur einen Zentimeter unter ihrer Bestmarke. Das reichte im ausgeglichenen Finalfeld zu WM-Rang 5. Die Bronzemedaille verpasste die 23-jährige Bündnerin um nur gerade 3 cm.

«Wenn am Schluss nur so wenig fehlt, wäre man natürlich gerne etwas weiter gesprungen. Aber schlussendlich ist das eine mega Hallensaison», bilanzierte Kälin im SRF-Interview. «Ich bin zufrieden. Es war wieder eine sehr konstante Serie an Sprüngen.» Für die Freiluft-Saison gebe das Auftrieb – an der EM in Rom im Sommer möchte Kälin Siebenkampf und Weitsprung bestreiten.

Gold sicherte sich überlegen die US-Amerikanerin Tara Davis-Woodhall. Die Silbermedaillengewinnerin der Outdoor-WM in Budapest im letzten Sommer knackte zweimal die 7-Meter-Marke und siegte mit 7,07 m. Dank Monae Nichols (6,85 m) kamen die USA gar zu einem Doppelsieg. Bronze ging an Fatima Diame (ESP, 6,78 m).

60 m Hürden Frauen: Charlton doppelt nach

Für den zweiten Weltrekord an den laufenden Titelkämpfen war Devynne Charlton von den Bahamas besorgt. Die 28-Jährige gewann die 60 m Hürden in 7,65 Sekunden. Damit war sie noch einmal zwei Hundertstel schneller als Mitte Februar in New York, wo sie bereits eine neue Bestmarke aufgestellt hatte.

Die französische Titelverteidigerin Cyréna Samba-Mayela musste sich mit Silber begnügen (7,74), die Polin Pia Skrzyszowska gewann Bronze (7,79). Ditaji Kambundji verzichtete auf eine Teilnahme in Glasgow.

4x400 m: Lyles bei Premiere nur mit Silber

Noah Lyles absolvierte zum ersten Mal in seiner Karriere ein Rennen mit der US-amerikanischen 4x400-m-Staffel. Der Sprint-Spezialist, am Freitag Zweiter über 60 m, musste bei der Premiere aber erneut mit Silber vorliebnehmen. Lyles übernahm die dritte Ablösung und konnte die Spitzenposition des US-Teams halten. Doch Schlussläufer Christopher Bailey wurde vom belgischen Einzel-Weltmeister Alexander Doom auf den letzten Metern noch überspurtet. Gold ging damit in 3:02,54 Minuten an Belgien, Bronze holten sich die Niederländer.

Bei den Frauen setzten sich erwartungsgemäss die Niederländerinnen um Überfliegerin Femke Bol durch. Sie verwiesen mit der starken Zeit von 3:25,07 Minuten die USA und Grossbritannien auf die weiteren Plätze.

