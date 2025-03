An der Hallen-WM in Nanjing

Legende: Geht in China im Weitsprung an den Start Annik Kälin. Keystone/Michael Buholzer

Nur kurze Zeit nach der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn findet in Nanjing vom 21. bis 23. März die Hallen-WM statt. Für die Titelkämpfe in China ändert Annik Kälin ihre Pläne. Statt im Fünfkampf wird die 24-jährige Bündnerin nur im Weitsprung antreten.

Sie fühle sich noch nicht bereit, ihren Körper einem Fünfkampf auszusetzen, teilte Kälin mit. In Apeldoorn hatte sie am vergangenen Samstag mit Schweizer Rekord von 6,90 m die Silbermedaille im Weitsprung gewonnen.

13-köpfiges Schweizer Team in Nanjing

Kälin ist eine von 13 Athletinnen und Athleten, die in China die Schweiz vertreten. Mit Angelica Moser (Stab) und Ditaji Kambundji (60 m Hürden) stehen zudem zwei Hallen-Europameisterinnen sowie mit Mujinga Kambundji (60 m) und Simon Ehammer zwei weitere Silbermedaillengewinner der EM in Apeldoorn im Aufgebot. Ehammer, der an der Hallen-EM den Siebenkampf bestritt, wird in Nanjing wie geplant nur im Weitsprung an den Start gehen.