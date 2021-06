An der SM in Langenthal

Salome Lang präsentiert sich weiterhin in Bestform. Die Hochspringerin übertraf ihren vor Wochenfrist aufgestellten Schweizer Rekord (1,96) mit einem Flug über 1,97 m. Die 23-Jährige hatte bereits vor sieben Tagen die Olympia-Limite geknackt.

Mit Tokio planen kann nun auch Jason Joseph. Der Hürdensprinter gewann in 13,37 Sekunden. Der WM-Teilnehmer von Doha 2019 lieferte endlich in dieser Saison einen Wert, der seinen Ansprüchen genügt. Joseph hatte unter Druck gestanden, denn mit den bisherigen Leistungen in diesem Sommer wäre er kaum für die Olympischen Spiele nominiert worden.

Petrucciani nach Tokio?

Den 400-m-Lauf gewann Ricky Petrucciani in starken 45,69 Sekunden. Der 20-jährige Tessiner senkte seine Bestleistung erneut. Der Läufer des LC Zürich schielt sogar Richtung Tokio. Möglicherweise holt er sich via Weltrangliste einen Startplatz für die Olympischen Spiele.

Das Berner Duell im Hürdensprint der Frauen entschied Ditaji Kambundji hauchdünn zu ihren Gunsten. Die jüngste der Kambundji-Schwestern setzte sich in 13,03 Sekunden mit einem Hundertstel vor Noemi Zbären durch.