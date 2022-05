Kariem Hussein hat nach seiner 9-monatigen Sperre in Genf sein Comeback über 400 m Hürden gegeben.

An einem Meeting in Genf

Das Comeback von Kariem Hussein ist geglückt. Der 400-m-Hürden-Europameister von 2014 lief bei einem Meeting in Genf in 49,89 Sekunden eine ansprechende Zeit und gewann gegen seine beiden Konkurrenten locker.

«Ich bin im ersten Rennen auf dem Niveau von früheren Jahren», freute sich Hussein nach dem Wettkampf. «Die Bedingungen waren perfekt und meine Technik auch schon wieder ziemlich gut.»

Am 11. Juni wieder in Genf am Start

Der 33-jährige Thurgauer war im letzten Sommer kurz vor den Olympischen Spielen in Tokio gesperrt worden. Grund dafür war der Nachweis von Nikethamid. Hussein gab an, eine Tablette eingenommen zu haben, die im Training, nicht aber im Wettkampf erlaubt ist.

Wie sein weiteres Wettkampf-Programm ausschaut, weiss Hussein noch nicht. Fix sei einzig, dass er am 11. Juni bei einem internationalen Meeting in Genf an den Start gehen werde.