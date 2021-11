Legende: Sieht sich einer Untersuchung ausgesetzt Star-Trainer Rana Reider. Reuters/Archiv

Diese Woche hatte der Guardian exklusiv berichtet, dass gegen Rana Reider aufgrund von angeblichen sexuellen Fehlverhaltens eine Untersuchung eingeleitet wurde. Ryan Stevens, der Anwalt des Star-Coachs, bestätigte nun gegenüber The Canadian Press, dass gegen den in Florida wohnhaften Amerikaner durch das U.S. Center for Safe Sport ermittelt wird.

Stevens betonte indes: «Wir haben keinerlei Beweise für die Behauptungen erhalten.» Der SafeSport Code fasse «sexuelles Fehlverhalten» weit.

De Grasse als prominentester Schützling

Der 51-jährige Reider, der unter anderem den Kanadier Andre De Grasse zu drei Olympia-Medaillen in Tokio geführt hatte, gilt als einer der renommiertesten Leichtathletik-Trainer weltweit. Er hatte auch schon die Schweizer Sprinterin Mujinga Kambundji und Hürdenläufer Jason Joseph trainiert.