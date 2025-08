Drei Wochen vor der Leichtathletik-WM in Tokio geben sich zahlreiche namhafte Gäste im Kanton Waadt die Ehre.

Lyles, Bednarek und Thomas: Sprintstars treten in Lausanne an

Legende: Werden in Lausanne für Spektakel sorgen Kenny Bednarek (links) und Noah Lyles. Imago/Imagn Images

Am Mittwoch, 20. August, findet die 50. Ausgabe der Athletissima Lausanne statt. Zu Gast sind dann, drei Wochen vor der WM in Tokio, etliche Topstars aus dem Leichtathletik-Kosmos.

Im 100-m-Lauf der Männer wird Olympiasieger Noah Lyles aus den USA auf der Pontaise unter anderen von Landsmann Kenny Bednarek und Kishane Thompson (JAM) gefordert. Bednarek, der zweifache Olympia-Zweite über 200 m, siegte am Samstag bei den amerikanischen Trials, Thompson hält mit 9,75 Sekunden die Jahresweltbestzeit.

Top-Sprinterinnen über 200 m

Im 200-m-Rennen der Frauen treten etwa Olympiasiegerin Gabby Thomas (USA), Dina Asher-Smith (GBR), Julien Alfred – Olympiasiegerin über 100 m aus St. Lucia – und Shericka Jackson (JAM) an. Letztere hält die zweitbeste Zeit über diese Distanz.

Schon früher war bekannt, dass mit Marcell Jacobs (ITA) auch der Doppel-Olympiasieger von 2021 in seiner Paradedisziplin 100 m am Start stehen wird. Lokalmatador Timothé Mumenthaler, der Europameister über 200 m, wird sich gegen all diese Cracks behaupten müssen.