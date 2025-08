Lyles und Thomas: Sprintstars treten in Lausanne an

Legende: In Lausanne dabei Noah Lyles. imago images/Chai v.d. Laage

Am Mittwoch, 20. August, findet die 50. Ausgabe der Athletissima Lausanne statt (live bei SRF). Zu Gast sind dann, drei Wochen vor der WM in Tokio, etliche Topstars aus dem Leichtathletik-Kosmos.

Im 100-m-Lauf der Männer wird Olympiasieger Noah Lyles aus den USA auf der Pontaise unter anderen von Kishane Thompson (JAM) gefordert. Thompson hält mit 9,75 Sekunden die Jahresweltbestzeit. Lyles' Landsmann Kenny Bednarek hingegen wird nicht wie zuerst angekündigt auf der Pontaise laufen. Der zweifache Olympia-Zweite über 200 m, der am Samstag bei den amerikanischen Trials siegte, tritt stattdessen in Schlesien in Polen an, wie er auf seinem Instagram-Account mitteilte.

Top-Sprinterinnen über 200 m

Im 200-m-Rennen der Frauen treten etwa Olympiasiegerin Gabby Thomas (USA), Dina Asher-Smith (GBR), Julien Alfred – Olympiasiegerin über 100 m aus St. Lucia – und Shericka Jackson (JAM) an. Letztere hält die zweitbeste Zeit über diese Distanz.

Schon früher war bekannt, dass mit Marcell Jacobs (ITA) auch der Doppel-Olympiasieger von 2021 in seiner Paradedisziplin 100 m am Start stehen wird. Lokalmatador Timothé Mumenthaler, der Europameister über 200 m, wird sich gegen die Cracks behaupten müssen.