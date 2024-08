Emmanuel Wanyonyi glänzt an der Athletissima in Lausanne über 800 m mit der viertschnellsten je gelaufenen Zeit und verpasst den Weltrekord hauchdünn.

Jakob Ingebrigtsen gewinnt das Rennen über 1500 m und revanchiert sich damit für den 4. Platz an den Olympischen Spielen.

Im Speerwurf knackt Anderson Peters die 90-Meter-Marke.

Auf der Bahn

400 m Männer

Lionel Spitz konnte über die einfache Bahnrunde nicht mit den Schnellsten mithalten und wurde in 45,82 Siebter. Der Sieg ging an Olympia-Silbergewinner Matthew Hudson-Smith aus Grossbritannien, der in 43,96 als einziger unter 44 Sekunden blieb.

800 m Männer

Nur gerade um 0,20 Sekunden verpasste Emmanuel Wanyonyi (KEN) den Weltrekord von Landsmann David Rudisha aus dem Jahr 2012. Wanyonyi stellte in 1:41,11 Minuten einen neuen Diamond-League-Meeting-Rekord auf und ist nun zusammen mit Wilson Kipketer die Nummer 2 der ewigen Bestenliste.

100 m Hürden Frauen

Ditaji Kambundji blieb in einem Topfeld chancenlos und beendete das Rennen in 12,75 auf dem 8. und letzten Rang. Siegerin Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico war satte 4 Zehntel schneller als Kambundji.

Schliessen 01:44 Video Ditaji Kambundji in starkem Feld auf Rang 8 Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden. 01:16 Video Ditaji Kambundji: «Hinten raus hat es nicht ganz gepasst» Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

1500 m Männer

Der Norweger Jakob Ingebrigtsen revanchierte sich für seine verpasste Olympiamedaille und siegte in 3:27,83 Minuten mit Meeting-Rekord vor den beiden Amerikanern Cole Hocker und Hobbs Kessler. Hocker war in Paris Olympiasieger geworden. Dominic Lobalu klassierte sich auf der für ihn ungewohnten Distanz in 3:34,39 Minuten auf Rang 10.

110 m Hürden Männer

Der Hürden-Sprint wurde eine Beute des Jamaikaners Rasheed Broadbell (13,10), der überraschend Grant Holloway (USA/13,14) hinter sich liess. Dritter wurde Broadbells Landsmann Hansle Parchment. Jason Joseph kam von Beginn weg nicht auf Touren, liess den Lauf früh austrudeln und musste in 13,78 Sekunden mit dem 8. und letzten Platz vorliebnehmen.

01:46 Video Wie war Ihr Lauf, Jason Joseph? Langsam! Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

800 m Frauen

Audrey Werro konnte mit einem beherzten Schlussspurt noch einige Konkurrentinnen überholen und wurde in 1:59,31 Minuten Siebte. 2 Plätze dahinter klassierte sich Rachel Pellaud, die in 1:59,89 ebenfalls unter 2 Minuten blieb. Der Sieg ging an die Kenianerin Mary Moraa in 1:57,91 Minuten.

200 m Männer

Europameister Timothé Mumenthaler und EM-Bronzegewinner William Reais mussten in Lausanne schmerzlich erfahren, dass die Diamond League ein anderes Kaliber darstellt. Den beiden Schweizer Sprintern blieben in 20,54 (Mumenthaler) und 20,75 (Reais) nur die Plätze 7 und 8. Olympiasieger Letsile Tebogo (BOT) doppelte an der Athletissima nach und siegte in 19,64 Sekunden vor den Amerikanern Erriyon Knighton (19,78) und Fred Kerley (19,86).

00:28 Video Tebogo setzt sich über 200 m durch Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Im Oval

Hochsprung Frauen

In Paris stellte Jaroslawa Mahutschich mit 2,10 m einen neuen Weltrekord auf. In Lausanne kam die Ukrainerin nicht ganz an diese Marke heran, siegte aber dennoch mit 1,99 m. Die Plätze 2 (Eleanor Patterson) und 3 (Nicola Olyslagers) gingen an Australien. Die Schweizerin Marithe-Thérèse Egondo sprang bei ihrem Auftritt auf der grossen Bühne über 1,84 m.

Speerwurf Männer

Ein Raunen ging beim besten Wurf von Anderson Peters durchs Publikum. Der Speer landete jenseits der 90-m-Marke (90,61). Damit sicherte sich der Mann aus Grenada den Sieg vor Neeraj Chopra aus Indien (89,49) und dem Deutschen Julian Weber (87,08).

00:58 Video Peters katapultiert den Speer im letzten Versuch auf 90,61 m Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.