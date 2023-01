Legende: Kamen im Jahr 2023 gut aus den Startlöchern. Mujinga Kambundji (rechts) und Géraldine Frey. Keystone-Archiv/Anthony Anex

Die Schweizer Delegation konnte in Karlsruhe gleich drei Limiten für die Hallen-EM von Anfang März in Istanbul bejubeln:

Mujinga Kambundji über 60 m in 7,11 Sekunden

über 60 m in 7,11 Sekunden Géraldine Frey ebenfalls über 60 m in 7,24 Sekunden

ebenfalls über 60 m in 7,24 Sekunden Lore Hoffmann über 800 m in 2:01,40 Minuten

Nach 7,15 Sekunden im Vorlauf lief die Berner Hallen-Weltmeisterin Kambundji im 60-m-Final eine Zeit von 7,11 Sekunden, womit sie 7 Hundertstel hinter der Siegerin Dina Asher-Smith (GBR) auf Platz 3 lief. Die Zugerin Frey erfüllte im Vorlauf die Limite auf die Hundertstelsekunde genau.

Für den zweiten Schweizer Podestplatz in Karlsruhe war die 800-m-Spezialistin Hoffmann besorgt. Die letztjährige EM-Vierte traf gleich in ihrem ersten Saisonrennen auf namhafte internationale Konkurrenz. Die Walliserin lief ein taktisch kluges Rennen und schob sich in der letzten von vier Runden noch auf den 3. Platz vor. In 2:01,40 Minuten blieb sie nur 15 Hundertstel über ihrer persönlichen Bestzeit.