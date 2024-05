Der Langstreckenläufer aus dem Südsudan wird die Schweiz an den Titelkämpfen in der italienischen Hauptstadt vertreten.

Lobalu darf für die Schweiz an die EM in Rom

Legende: Gute Nachrichten für das Laufwunder Dominic Lobalu hat die Starterlaubnis für die EM erhalten. Keystone/EPA/Enric Fontcuberta

Dominic Lobalu geht bereits an der EM in Rom für die Schweiz auf Medaillenjagd. Der Kriegsflüchtling aus dem Südsudan, ein 25-jähriger Top-Läufer, hat von World Athletics grünes Licht erhalten.

Chancen auf Olympia-Teilnahme stehen ebenfalls gut

Lobalu erfüllt die EM-Limite gleich in vier Disziplinen: 1500 m, 5000 m, 10'000 m und Halbmarathon. Er hat also Anfang Juni die Qual der Wahl. Swiss-Athletics-Präsident Christoph Seiler geht zudem davon aus, dass Lobalu auch an den Olympischen Spielen in Paris als Schweizer startberechtigt sein wird.

Seiler hatte sich an vorderster Front für Lobalu eingesetzt. Zuletzt tat er dies als Funktionär von Swiss Athletics mit einem Wiedererwägungsgesuch beim Nationality Review Panel von World Athletics. Der Weltverband hatte vergangenen September zwar den von Swiss Athletics beantragten Nationenwechsel bewilligt, obwohl der Sportler noch nicht Schweizer ist, gleichzeitig aber eine dreijährige Wartefrist für internationale Meisterschaften ausgesprochen. Dieser Passus ist nun gefallen.