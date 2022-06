Legende: In Genf schnell unterwegs Ditaji Kambundji. KEYSTONE/Martial Trezzini

Für den ersten Schweizer Glanzpunkt beim internationalen Meeting in Genf sorgte Ditaji Kambundji vom ST Bern. Die U20-Europameisterin lief im Final über 100 m Hürden nach 12,81 Sekunden als Dritte ins Ziel. Damit unterbot sie nicht nur die Limite für die EM in München (12,93), sondern auch jene für die WM im Juli in Eugene (USA/12,84).

Audrey Werro (CA Belfaux) schlug im 800-m-Lauf von Beginn weg ein horrendes Tempo an und zog auf der Zielgerade allen Gegnerinnen davon. Die U20-Europameisterin schlug nach 2:00,28 Minuten an, womit sie die EM-Limite (2:00,40) unterbot. Ajla del Ponte siegte über 100 m in 11,16 Sekunden, die Zeit gilt aufgrund zu starken Rückenwinds aber nicht als persönliche Saisonbestleistung.

01:31 Video Del Ponte: «Ich kann diese Zeit auch ohne Wind laufen» Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Gasch jubelt

Einen erfolgreichen Auftritt hatte Hochspringer Loïc Gasch (US Yverdon). Der Silbermedaillengewinner der Hallen-WM im März in Belgrad nutzte seinen ersten Wettkampf in der Schweiz in diesem Jahr für eine tolle Leistung. Er gewann den Wettkampf mit 2,27 m. Bei 2,30 m scheiterte Gasch nur knapp.