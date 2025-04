Legende: Keystone/Michael Buholzer.

Mujinga Kambundji ist zurück in China. Rund einen Monat, nachdem sie sich in Nanjing zum zweiten Mal in ihrer Karriere zur Hallen-Weltmeisterin über 60 m gekürt hat, startet die Bernerin in Xiamen in die Freiluftsaison. In der Hafenstadt an der Südostküste findet am Samstag der Auftakt der Diamond League statt.

15 Meetings, darunter die Athletissima sowie der Final im Zürcher Letzigrund, stehen bis Ende August im Kalender. Höhepunkt des Jahres bilden dann die Weltmeisterschaften vom 13. bis 21. September in China.

Standortbestimmung gegen die Weltmeisterin

Für Kambundji wird es in Xiamen die erste Standortbestimmung des Jahres über 200 m sein. Mit Shericka Jackson ist auch eine absolute Hochkaräterin dabei. Die Jamaikanerin ist amtierende Weltmeisterin über die halbe Bahnrunde, hat aber ein kompliziertes 2024 hinter sich.

Im Fokus wird in Xiamen auch Stabhochspringer Armand Duplantis stehen. Der Schwede wurde bei seinem dritten Hallen-WM-Titel in Folge vom Griechen Emmanouil Karalis mehr als in der Vergangenheit üblich herausgefordert.