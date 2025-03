Debrunner siegt in Tokio mit Streckenrekord

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zeigte in Tokio ein perfektes Rennen Catherine Debrunner. imago images/ZUMA Press Wire

Catherine Debrunner hat einen perfekten Auftakt in die Serie World Marathon Majors gefeiert: Die fünffache Paralympics-Siegerin von Paris 2024 verbesserte in Tokio in 1:35:56 Stunden den Streckenrekord ihrer Landsfrau Manuela Schär aus dem Jahr 2023 um 47 Sekunden.

Susannah Scaroni (USA) wurde mit 32 Sekunden Rückstand Zweite und blieb damit ebenfalls unter dem alten Rekord. Platz 3 ging an die Chinesin Zhaoqian Zhou, die Schär damit um 5 Sekunden vom Podest verdrängte.

Bei den Männern triumphierte in Abwesenheit des dreifachen Siegers Marcel Hug wie im Vorjahr der Japaner Tomoki Suzuki. Tokio war die erste von insgesamt sechs Stationen, die zur Serie World Marathon Majors zählen.

Bei den Marathonläufern gingen die Siege nach Äthiopien. Im Rennen der Männer lief Tadese Takele nach 2:03:23 Stunden als Erster ins Ziel, bei den Frauen wiederholte Sutume Asefa Kebede in 2:16:29 Stunden ihren Sieg aus dem Vorjahr.