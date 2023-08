Angelica Moser wird beim Stabhochspringen in Zürich mit 4,66 m Vierte. Siegerin Nina Kennedy springt Landesrekord.

Moser springt bei Kennedy-Show in der Bahnhofshalle auf Platz 4

7 Tage nach dem 5. Platz an der WM in Budapest ist Angelica Moser beim Stabhochspringen im Zürcher Hauptbahnhof im Rahmen von Weltklasse Zürich auf Rang 4 gesprungen. Nachdem sie im 2. Versuch über die 4,66 m gekommen war, scheiterte die Andelfingerin dreimal an der 4,76-m-Marke.

Zuvor hatte Moser sowohl die Einstiegshöhe von 4,36 m wie auch die 4,51 m im ersten Versuch übersprungen. Nach dem Wettkampf gestand die 25-Jährige eine gewisse Erschöpfung ein: «Ich merke schon, dass ich müde bin.» Es sei eine sehr emotionale Woche gewesen. Umso mehr brauchte sie in Zürich daher die Unterstützung der prall gefüllten Bahnhofshalle: «Ich hatte heute zum Glück den Heimvorteil und das Publikum hat super mitgeholfen.»

Nur eine Siegerin in Zürich

An der Spitze kam es derweil zur Neuauflage des Duells zwischen Katie Moon (USA) und Nina Kennedy (AUS), die sich in Budapest noch den WM-Titel geteilt hatten. Das Niveau war gar noch einen Hauch höher als in Ungarn, wo beide die 4,90-m-Marke übersprangen.

Die Australierin legte in Zürich jeweils vor und stellte mit 4,91 m einen neuen Landesrekord auf. Darauf konnte Moon nicht mehr reagieren: Nach einem Fehlversuch bei dieser Höhe liess sich die US-Amerikanerin die Latte auf 4,96 m stellen. Dort scheiterte sie jedoch zweimal, weshalb sie sich mit dem 2. Platz zufrieden geben musste. Das Podium komplettierte Moons Landsfrau Sandi Morris.

So geht es weiter

Nach dem Stabhochsprung-Event im Zürcher Hauptbahnhof findet am Donnerstag wie gewohnt das Meeting im Letzigrund statt, wo unter anderem Ditaji und Mujinga Kambundji, Simon Ehammer und Jason Joseph im Einsatz stehen werden. Bei SRF sind Sie ab 19:30 Uhr live dabei.