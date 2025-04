Die diesjährige Ausgabe des Leichtathletik-Meetings Galà dei Castelli in Bellinzona wurde abgesagt.

Galà dei Castelli in Bellinzona findet 2025 nicht statt

Legende: Lichterlöschen für die Ausgabe 2025 Die Galà dei Castelli wurde abgesagt. KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

Das für gewöhnlich im September durchgeführte Leichtathletik-Meeting Galà dei Castelli wird zumindest in diesem Jahr nicht über die Bühne gehen. In ihrer Mitteilung machen die Organisatoren finanzielle Gründe für die Absage verantwortlich. Vor allem die kantonalen Steuern seien kaum mehr tragbar. Die Organisatoren müssen nicht nur Startgelder und Preisgelder versteuern, sondern neu auch kleinere Posten wie Reisekostenentschädigungen oder Beiträge an Unterkunft, Transport und Verpflegung.

Unter diesen Umständen könne die Galà dei Castelli nicht mehr mit anderen nationalen und internationalen Wettkämpfen mithalten, folgern die Organisatoren und bedauern den Imageschaden für die Region und den Verband Swiss Athletics. Es wäre die 15. Auflage des Meetings gewesen.