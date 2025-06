Die australische Sprinthoffnung steht erstmals in Europa an einer Startlinie. In Tschechien tritt er über 200 m an.

Legende: Will auch in Europa brillieren Gout Gout. IMAGO / AAP

Im Dezember vergangenen Jahres hatte sich Gout Gout ins Schaufenster der Leichtathletik katapultiert. Im Alter von erst 16 Jahren brach er mit einer Zeit von 20,04 Sekunden den australischen Rekord über 200 m. Gout war dabei schneller als Sprintlegende Usain Bolt im selben Alter.

Im April senkte er seine Bestzeit auf 19,84 Sekunden und durchbrach auch über 100 m die 10-Sekunden-Schallmauer (9,99 s). Beide Zeiten fanden aufgrund zu viel Rückenwind jedoch keinen Eintrag in die (Junioren-)Rekordbücher.

WM als Ziel

Am Dienstag steht Gout erstmals in Europa an der Startlinie. Im tschechischen Ostrava tritt der Australier über die 200 m an. «Ich ziehe die 200 eindeutig der 100 vor, weil die 100 für mich ein bisschen zu kurz sind. Du startest und bist schon an der Ziellinie», verriet Gout am Sonntag an einer Medienkonferenz.

Der Sohn südsudanesischer Einwanderer bleibt nach dem Meeting in Tschechien gleich in Europa. Am 11. Juli plant er in Monaco einen Start in der Diamond League, ehe er auch an der WM in Tokio (13.-21.9.) sein Können unter Beweis stellen will.