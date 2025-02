Legende: Bleibt der Herr der Lüfte Armand Duplantis. Imago Images/camera4+

Bei der 10. Auflage des Stabhochsprung-Events im französischen Clermont-Ferrand übersprang Armand Duplantis 6,27 m. Nachdem sich der zweifache Olympiasieger den Sieg gesichert hatte, indem er die 6,02 m meisterte, verbesserte «Mondo» Duplantis anschliessend zum bereits 11. Mal den Rekord – und das gleich im 1. Versuch.

Den Stabhochsprung-Weltrekord hält Duplantis seit Februar 2020, als er den Franzosen Renaud Lavillenie (6,16 m) entthronte.

Moser in guter Verfassung

Angelica Moser ist bereit für die Hallen-Europameisterschaften nächste Woche im niederländischen Apeldoorn. Die Freiluft-Europameisterin triumphierte in Clermont-Ferrand mit 4,76 Metern und kam damit bis auf 4 Zentimeter an den Schweizer Hallenrekord von Nicole Büchler heran. In der europäischen Saisonbestenliste liegt Moser damit hinter der Britin Molly Caudery (4,85 m) an 2. Stelle.