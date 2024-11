Starker Auftritt von Fabienne Schlumpf beim New York Marathon: Die 33-Jährige aus Wetzikon zeigte über die 42,195 km ein beherztes Rennen und klassierte sich in einer Zeit von 2:26:31 Stunden als hervorragende Fünfte. Vor der Zürcher Oberländerin klassierten sich lediglich drei Kenianerinnen sowie die für Bahrain startende gebürtige Kenianerin Eunice Chumba (4.). Den Sieg sicherte sich in 2:24:35 Sheila Chepkirui.

«Es hat unglaublich Spass gemacht. Ich bin fast etwas überwältigt», gab Schlumpf im Ziel gegenüber SRF zu Protokoll. Sie habe ein «phantastisches Rennen» zeigen wollen und das sei ihr gelungen. «Ich habe heute alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe.»

Top-Resultat an einem der Majors

Schlumpf bestritt in New York den 8. Marathon ihrer Karriere. Lange hielt sie sich in der Spitzengruppe auf und führte diese zeitweise auch an. Erst bei einer Tempoverschärfung nach rund 33 km musste die Schweizer Rekordhalterin (2:24:30) die spätere Siegerin ziehen lassen. Doch Schlumpf lief ihr Tempo weiter und konnte in der Folge namhafte Läuferinnen distanzieren.

«Ich war etwas überrascht, wie gut ich mich auch spät im Rennen noch gefühlt habe», so Schlumpf. Sie sei im Vorfeld ihrer New-York-Premiere «etwas nervös» gewesen, denn «alles ist hier sehr aufregend und sehr gross». Der 5. Platz ist für Schlumpf das wertvollste Ergebnis an einem der sechs World Marathon Majors. Im Vorjahr in Berlin war sie als 15. ins Ziel gelaufen.

Die Schweizerin, die bereits am Montag aus New York abreist, will sich nun ein bisschen Ferien gönnen: «Ich werde jetzt meine Batterien wieder aufladen und dann die nächsten Pläne schmieden.» Diese sehen - Stand jetzt - einen Marathon im Frühling 2025 vor. Wo dies sein wird, weiss Schlumpf noch nicht.

Der Sieg im Männer-Rennen ging in New York in 2:07:39 an den für die Niederlande laufenden gebürtigen Somalier Abdi Nageeye.