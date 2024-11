Schlumpf brilliert in New York als Fünfte

Legende: Bei Kilometer 25 führte sie das Rennen gar zwischenzeitlich an Fabienne Schlumpf. SRF

Starker Auftritt von Fabienne Schlumpf beim New York Marathon: Die 33-Jährige aus Wetzikon zeigte über die 42,195 km ein beherztes Rennen und klassierte sich in einer Zeit von 2:26:31 Stunden als hervorragende Fünfte. Vor der Zürcher Oberländerin klassierten sich lediglich drei Kenianerinnen sowie die für Bahrain startende gebürtige Kenianerin Eunice Chumba (4.). Den Sieg sicherte sich in 2:24:35 Sheila Chepkirui.

Top-Resultat an einem der Majors

Schlumpf bestritt in New York den 8. Marathon ihrer Karriere. Lange hielt sie sich in der Spitzengruppe auf und führte diese zeitweise auch an. Erst bei einer Tempoverschärfung nach rund 33 km musste die Schweizer Rekordhalterin (2:24:30) abreissen lassen. Doch Schlumpf lief ihr Tempo weiter und konnte namhafte Läuferinnen hinter sich lassen.

Dieser 5. Platz ist für Schlumpf das wertvollste Ergebnis an einem der sechs World Marathon Majors. Im Vorjahr in Berlin war sie als 15. ins Ziel gelaufen.

Der Sieg im Männer-Rennen ging in New York in 2:07:39 an den für die Niederlande laufenden gebürtigen Somalier Abdi Nageeye.