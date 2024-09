Äthiopischer Doppelsieg zum Marathon-Geburtstag in Berlin

Der Äthiopier Milkesa Mengesha hat den Berlin Marathon in einer persönlichen Bestzeit von 2:03:17 Stunden gewonnen. Der 24-jährige Mengesha setzte sich bei der 50. Auflage des Rennens mit einem starken Finish 5 Sekunden vor Cybrian Kotut aus Kenia und deren 14 vor Landsmann Haymanot Alew durch.

Legende: Jubelte in Berlin Milkesa Mengesha. Reuters/Action Images

Der Streckenrekord von Eliud Kipchoge, der 2022 in der damaligen Weltrekordzeit von 2:01:09 Stunden triumphiert hatte, geriet nicht in Gefahr. Wenige Wochen nach den Olympischen Sommerspielen fehlten in Berlin heuer die grossen Namen.

Vierfach-Sieg Äthiopiens bei den Frauen

Bei den Frauen gab es gar einen äthiopischen Vierfachsieg. In Abwesenheit von Weltrekordlerin Tigist Assefa, die im Vorjahr 2:11:53 Stunden gerannt war, setzte sich ihre Trainingspartnerin Tigist Ketema souverän durch. Ketema setzte sich in 2:16:42 Stunden durch. Mit gut 2 Minuten Rückstand folgte Landsfrau Mestawot Fikir vor Bosena Mulatie und Aberu Ayana Mulisa.

Für das Jubiläumsrennen hatte sich die Rekordzahl von 58'212 Läuferinnen und Läufern aus 161 Nationen angemeldet.