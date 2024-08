Die Berner Sprinterin hat bestätigt, dass sie auch an den Olympischen Spielen in 4 Jahren in Los Angeles dabei sein will.

Legende: Den Blick auf Los Angeles 2028 gerichtet Mujinga Kambundji. Imago Images/Beautiful Sports

Nach dem Olympia-Final mit der Staffel war nicht klar, ob dies Mujinga Kambundjis Dernière unter den fünf Ringen war. Doch 12 Tage nach ihrem letzten Auftritt an den Olympischen Sommerspielen in Paris ist klar: Die 32-jährige Bernerin will auch in 4 Jahren wieder dabei sein. Dies bestätigte sie im Vorfeld der Athletissima in Lausanne am Mittwochmorgen.

Die Spiele in Los Angeles würden demnach Kambundjis fünfte Olympia-Teilnahme bedeuten. 2012 in London hatte die Sprinterin mit der Staffel erstmals an Olympischen Spielen teilgenommen. 2016 in Rio folgten die ersten Einzelstarts.

Zweimal glänzende Sechste im Olympiafinal

2021 in Tokio zog sie sowohl über 100 m als auch 200 m in den Olympiafinal ein (Plätze 6 und 7). 2024 in Paris gelang ihr dieses Kunststück über 100 m erneut, wobei sie in einem Weltklasse-Feld wie vor 3 Jahren starke 6. wurde.