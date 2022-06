Die US-Amerikanerin Sydney McLaughlin hat ihren Weltrekord über die 400 Meter Hürden noch einmal verbessert. Die 22-Jährige triumphierte am Samstag (Ortszeit) bei den US-Meisterschaften in Eugene in 51,41 Sekunden.

Damit verbesserte die Olympiasiegerin ihre eigene Bestmarke von den Olympischen Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr noch einmal. Damals hatte McLaughlin in 51,46 Sekunden die Goldmedaille gewonnen und ihre vorherige Bestmarke das erste Mal selbst unterboten.

Folgt die 1. Einzel-Goldmedaille an einer WM?

«Ich wollte das Rennen nur zu Ende bringen. Ich wusste, dass alles möglich ist», sagte sie. «Ich bin einfach nur dankbar dafür.» McLaughlin strebt an der WM in Eugene (15. bis 24. Juli) ihre erste Einzel-Goldmedaille an. 2019 in Doha gewann sie zwar den Titel mit der 4x400-m-Staffel, über die 400 m Hürden musste McLaughlin sich als Zweite allerdings Dalilah Muhammad geschlagen geben.