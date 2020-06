Am 6. Juni 1986 und am 7. Juni 1987 fallen in der Leichtathletik bei den Männern und Frauen 2 Weltrekorde, die bis heute unerreicht sind.

Den ältesten Weltrekord in der Männer-Leichtathletik hält Jürgen Schult im Diskuswerfen. Der heute 60-jährige Deutsche warf am 6. Juni 1986 seine zwei Kilo schwere Diskusscheibe in Neubrandenburg auf unglaubliche 74,08 Meter. Eine Weite, an die seit 34 Jahren kein Athlet mehr herangekommen ist.

Er gehört zu meinem Leben dazu, ich muss mit dieser Weite leben. Aber seit Jahren wird die Weite so zerrissen, dass ich keine Lust mehr habe, darüber zu reden.

Um satte 2,22 m verbesserte der DDR-Athlet damals den Rekord des Russen Juri Dumtschew. Doch der Fabel-Wurf brachte Schult nur wenig Glück. «Er gehört zu meinem Leben dazu, ich muss mit dieser Weite leben. Aber seit Jahren wird die Weite so zerrissen, dass ich keine Lust mehr habe, darüber zu reden», sagte Schult unlängst.

Er ärgert sich, dass seine Leistung heute vor allem auf das Staats-Doping in der DDR zurückgeführt wird. «An diesem 6. Juni 1986 hat in Neubrandenburg einfach alles gestimmt. Es war eine Art Glückswurf, bei dem alles passte», rechtfertigt sich Schult.

Seit 33 Jahren fliegt keine Kugel so weit wie jene von Lissowskaja

Bei den Frauen stellte Natalja Lissowskaja am 7. Juni 1987 im Kugelstossen eine Bestmarke auf, die bis heute unerreicht blieb. Die Russin stiess die Kugel in Moskau auf 22,63 m. Es ist der drittälteste Freiluftweltrekord in der Frauen-Leichtathletik.

Am nächsten kam ihr bislang Valerie Adams. Die Neuseeländerin, die zweimal Olympia- und viermal WM-Gold geholt hat, erreichte an der WM in Daegu (SKOR) eine Weite von 21,24 m. Adams, die über 5 Jahre und 56 Wettkämpfe unbesiegt geblieben war, kam also nicht mal annährend an die Bestmarke heran. Somit bleibt die berechtigte Frage stehen, ob Lissowskajas Weite in Zeiten regelmässiger Dopingkontrollen möglich gewesen wäre.

Legende: Natalja Lissowskaja Ihr Weltrekord im Kugelstossen hält nun schon 33 Jahre. imago images

