Marcel Hug gewinnt hoch überlegen den Boston Marathon.

Der gebürtige Thurgauer nimmt dem zweitplatzierten Amerikaner Daniel Romanchuk knapp viereinhalb Minuten ab.

Bei den Frauen belegen Catherine Debrunner und Manuela Schär hinter Susannah Scaroni (USA) die Plätze 2 und 3.

Marcel Hug war beim Boston Marathon einmal mehr eine Klasse für sich. Ab Kilometer 15 führte er das Rennen souverän an und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Hug siegte in 1:21:34 Stunden. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Amerikaner Daniel Romanchuk betrug 4:24 Minuten. Platz 3 ging an den Niederländer Jetze Plat, der bereits fast 9 Minuten auf Hug verlor.

Für den 39-jährigen Hug war es der 5. Sieg in Folge in Boston und der 8. insgesamt.

2 Schweizer Podestplätze bei den Frauen

Knapper ging es bei den Frauen zu und her. Bis Kilometer 25 konnten Catherine Debrunner und Manuela Schär mit Susannah Scaroni mithalten, ehe die Amerikanerin sich absetzte und sich nicht mehr einholen liess. Sie gewann in 1:35:20 Stunden.

Debrunner (1:37:26) musste sich um 2:06 Minuten geschlagen geben, Schär (1:38:18) verlor 3:58 Minuten auf Scaroni.