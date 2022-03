Legende: Das war's gewesen Valerie Adams blickt mit viel Genugtuung auf eine herausragende Karriere zurück. Keystone

Die zweifache Olympiasiegerin Valerie Adams erklärt im Alter von 37 Jahren ihren Rücktritt. «Mein Herz, mein Geist und mein Körper haben die Frage für mich beantwortet. Also ist es Zeit für mich, mit dem Kugelstossen aufzuhören», sagte die Neuseeländerin bei einem Auftritt vor der Presse.

Adams hatte ihre Disziplin in ihrer sportlichen Hochphase regelrecht dominiert. Dabei arbeitete sie während vielen Jahren mit dem Neuenburger Trainer Jean-Pierre Egger zusammen.

2 Mal Olympia- und 8 Mal WM-Gold

Die 1,93 m grosse Vorzeige-Athletin, die mittlerweile auch Mutter ist, blieb zwischen 2010 und 2014 ungeschlagen und gewann 56 internationale Wettkämpfe in Folge. 2008 in Peking und 2012 in London eroberte sie je Olympiagold. Dazu gewann sie 2016 in Rio de Janeiro Silber und im vergangenen Jahr in Tokio Bronze.

12:04 Video Archiv: Valerie Adams zu Gast in der SRF-sportlounge Aus Sport-Clip vom 27.08.2013. abspielen

Zwischen 2007 und 2013 wurde sie 4 Mal in Folge Weltmeisterin. Ebenso viele Male sicherte sie sich den WM-Titel in der Halle.