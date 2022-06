Das Schweizer Highlight in Bern

200 m Frauen: Kambundji stellt Schweizer Rekord auf

Mujinga Kambundji hat bei ihrem Heim-Meeting auf der Leichtathletikanlage Wankdorf für das perfekte Schlussbouquet gesorgt. Die Berner Sprinterin lief in 22,18 Sekunden so schnell wie noch nie und stellte bei perfekten Bedingungen eine neue Schweizer Bestmarke auf. Ihren eigenen Rekord von 22,26, aufgestellt im August 2019 in Basel, unterbot sie damit um 8 Hundertstelsekunden. Mit dieser Zeit ist die 29-Jährige in diesem Jahr bisher die schnellste Europäerin.

Mit dem Fabellauf von Kambundji nicht mithalten konnte Ajla Del Ponte. Die Tessinerin trat erstmals seit den Olympischen Spielen in Tokio wieder gegen ihre Schweizer Sprintkollegin an und hatte in 23,15 klar das Nachsehen.

Weitere Schweizer Resultate

100 m Frauen: Kambundji überlegen zum Sieg

Rund 80 Minuten vor ihrem Glanz-Auftritt über 200 m war Kambundji bereits über die 100 m im Einsatz gestanden. Die Zeit von 11,11 Sekunden reichte der Lokalmatadorin locker zum Sieg. Genau gleich schnell war sie vor zwei Wochen in Eugene gelaufen. Hinter Kambundji holte sich Géraldine Frey (11,43) Platz 2. Die Zugerin blieb wie Salomé Kora (11,48) und Sarah Atcho (11,55) aber ebenfalls deutlich über der EM-Limite von 11,24.

100 m Hürden Frauen: Auch Ditaji Kambundji glänzt

Neben Mujinga Kambundji überzeugte auch Schwester Ditaji Kambundji, die in Europas Bestenliste immer weiter nach oben klettert. Nur 3 Tage nach dem Ausrufezeichen beim Meeting in Genf legte die U20-Europameisterin noch einen drauf. In 12,77 senkte sie ihre persönliche Bestleistung um weitere 4 Hundertstel. Das Ticket für die WM in Eugene im Juli sowie jenes für die EM in München im August hatte die Hürdensprinterin bereits mit ihrem Coup in Genf gelöst.

Vom Timing her könnte es in Sachen Formkurve nicht besser sein: Am Samstag wird Kambundji in Paris erstmals an einem Diamond-League-Meeting an den Start gehen.

Auch Noemi Zbären zeigte in Bern einen starken Auftritt. Die 28-jährige Emmentalerin blieb in 12,99 erstmals in dieser Saison und erstmals seit 2015 (!) unter der 13-Sekunden-Marke und sicherte sich den 2. Platz.

200 m Männer: Svensson siegt auch in Bern

Am Pfingstmeeting in Zofingen hatte Felix Svensson in 20,43 Sekunden exakt die EM-Limite erfüllt. 10 Tage später doppelte der gebürtige Schwede, der ab August für die Schweiz startberechtigt sein wird, nach. An seine persönliche Bestleistung kam er zwar nicht heran, seine 20,52 reichten aber dennoch zum Sieg.

400 m Männer: Lionel Spitz überrascht und löst EM-Ticket

Das Rennen über die ganze Bahnrunde wurde zur Beute der beiden Borlée-Brüder aus Belgien. Kevin setzte sich in 45,12 Sekunden vor seinem 4 Jahre jüngeren Bruder Dylan durch (45,18). Für Aufsehen sorgte Lionel Spitz. Der 21-jährige Adliswiler lief auf Platz 4 und stellte in 45,55 eine neue persönliche Bestleistung auf. Damit hat der junge Zürcher das Ticket für die EM im August im Sack. Ricky Petrucciani beendete das Rennen auf Platz 5. Die Zeit von 45,79 bedeutet für den Tessiner eine neue Saisonbestleistung.