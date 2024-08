Duplantis begeistert in Lausanne und siegt mit Meetingrekord

Weltrekordhalter Armand Duplantis gewinnt in Lausanne im Rahmen der Athletissima den City-Event im Stabhochsprung überlegen.

Der Schwede überspringt 6,15 m und pulverisiert damit den Meetingrekord.

Die Athletissima auf der Pontaise mit insgesamt 13 weiteren Diamond-League-Disziplinen findet am Donnerstagabend statt.

Am Mittwochabend wurde mit einem City-Event, dem Stabhochsprung-Wettkampf der Männer, die Athletissima lanciert. Mit Armand Duplantis weilte der Beste seines Fachs auf dem Place de la Navigation in Lausanne – und der Schwede erfüllte die Erwartungen voll und ganz.

Den Tagessieg hatte der 24-Jährige bereits nach vier Sprüngen auf sicher. Der Überflieger meisterte 5,62 m, 5,82 m, 5,92 m und 6,00 m jeweils im ersten Versuch. Mit dem Amerikaner Sam Kendricks verabschiedete sich der letzte Konkurrent auf der 6-m-Höhe.

Danach stellte sich nur noch die Frage, ob Duplantis den eigenen Weltrekord (6,25 m) oder «nur» den Meetingrekord (6,10 m) angreifen würde. Der zweifache Olympiasieger entschied sich für letzteres und liess sich 6,15 m auflegen.

Beim dritten Versuch passt alles

Beim ersten Versuch riss Duplantis erstmals an diesem Abend, den zweiten Versuch brach er ab. Beim dritten Anlauf passte dann alles: Duplantis flog über 6,15 m und liess sich von den vielen hundert Zuschauern ausgiebig feiern. Dabei beliess es der zweifache Weltmeister. Seinen Weltrekord, den er in dieser Saison bereits zweimal verbessert hatte, griff er nicht mehr an.

Hinter Duplantis durfte sich Kendricks über Rang 2 freuen. Auf dem geteilten 3. Platz klassierten sich Sondre Guttormsen (NOR), Kurtis Marschall (AUS) und John Ernest Obiena (PHI) mit übersprungenen 5,82 m.

00:54 Video Kendricks: «Heute anzutreten war eine Freude» (engl.) Aus Sport-Clip vom 21.08.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Imsand überspringt 5,35 m

Mit Valentin Imsand war in Lausanne auch ein Schweizer am Start. Der Walliser, mit einer Bestleistung von 5,61 m der schwächste Springer im Teilnehmerfeld, übersprang die Anfangshöhe von 5,35 m im 2. Versuch. Auf 5,52 m riss Imsand hingegen dreimal. Höher als 5,50 m war der 19-Jährige in dieser Saison noch nie gesprungen.

Am Donnerstag geht auf der Pontaise die eigentliche Athletissima über die Bühne. Auf dem Programm stehen 13 weitere Diamond-League-Disziplinen. SRF überträgt das Meeting ab 20:00 Uhr live.