Die Schweizer Rollstuhlsportler haben beim Berlin Marathon ganz gross aufgetrumpft. Catherine Debrunner, die zum ersten Mal überhaupt bei einem Marathon an den Start gegangen war, feierte bei ihrem Debüt in Berlin gleich einen Sieg. Die 27-jährige Thurgauerin setzte sich in 1:36:47 Stunden 3 Sekunden vor ihrer Landsfrau und Vorjahressiegerin Manuela Schär durch.

Debrunner ist eigentlich auf Kurzstrecken spezialisiert und hält die Weltrekorde über 100 m, 200 m, 400 m und 800 m. An den Paralympics in Tokio hatte sie zudem Gold über 400 m und Bronze über 800 m gewonnen. Nun erreichte sie mit ihrem Triumph bei ihrem ersten Langstrecken-Rennen einen weiteren Meilenstein.

Hug deklassiert Konkurrenz und gewinnt zum 7. Mal

Bei den Männern ging der Sieg am Berlin Marathon ebenfalls an die Schweiz. Marcel Hug gewann in 1:24:56 Stunden und feierte seinen 7. Triumph in der deutschen Hauptstadt. Der 36-Jährige deklassierte seine Konkurrenz regelrecht: Der US-Amerikaner Daniel Romanchuk wies auf Rang 2 einen Rückstand von fast 4 Minuten auf.