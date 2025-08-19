Emmanouil Karalis ist der beste Stabhochspringer der Gegenwart. Allerdings nur in Abwesenheit von Armand Duplantis.

Mit einer Besthöhe von 6,08 m nimmt Emmanouil Karalis in der ewigen Bestenliste der Stabhochspringer den 4. Platz ein. In jeder anderen Disziplin würde der Grieche damit wohl regelmässig um den Sieg in der Diamond League mitspringen.

Doch Karalis hat ein Problem namens Armand Duplantis. Steht der Schwede an einem Meeting am Start, bleibt der Konkurrenz nur der Kampf um Platz 2. Zu dominant tritt der Weltrekordhalter jeweils auf. Bei sechs Anläufen sprang Karalis im Rahmen der Diamond League in dieser Saison fünf Mal auf den 2. Platz. Immer stand ihm Duplantis vor der Sonne.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den City-Event der Stabhochspringer im Rahmen der Athletissima Lausanne gibt es am Dienstag ab 18:00 Uhr live auf SRF zwei. Die Athletissima selbst folgt am Mittwoch ab 20 Uhr auf SRF info.

Doch der erste Sieg in der Diamond League ist für Karalis nun zum Greifen nah. Bei der Athletissima in Lausanne fehlt Duplantis am Dienstag auf der Startliste. Der Weg für den 25-Jährigen scheint also geebnet.

Am Ufer des Genfersees kann sich Karalis beim City Event zumindest gemäss Papierform fast nur selbst schlagen. Der Olympia-Dritte von Paris hat als einziger Starter die 6-m-Marke in dieser Saison geknackt – und dies bereits acht Mal.