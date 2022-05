Diamond League in Birmingham

Hochspringer Loïc Gasch hebt künftig als Profi ab. Mit diesem Schritt will er die Basis für weitere Exploits legen – vielleicht bereits am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Birmingham.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das 2. Meeting der Diamond-League-Saison in Birmingham (GBR) sehen Sie am Samstag live bei SRF info und in der SRF Sport App. Die Übertragung startet um 15 Uhr.

Aufgrund dieses zusätzlichen Schrittes dürfte er die 2,30 m Marke in Zukunft deutlich häufiger meistern als bis anhin – und damit zu weiteren Exploits ansetzen, wie er es bereits an der Hallen-WM in Belgrad getann hatte (Silber, 2,31 m).

00:47 Video Archiv: Gasch startet mit viel Rückenwind in die Freiluft-Saison Aus Sport-Clip vom 09.05.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Verbesserung im Visier

Das anstehende Diamond-League-Meeting sieht der Neo-Profi als Standortbestimmung: «Nach Birmingham will ich wissen, wo ich stehe.» Bereits jetzt weiss Gasch, der mit 1,91 m für einen Hochspringer relativ klein gewachsen ist, dass er seine Technik verbessern möchte. Bei der Übersetzung der Anlaufgeschwindkeit in Höhe verliere er jeweils «ein paar Prozent».

Del Ponte über 100 m im Einsatz Box aufklappen Box zuklappen Als zweite Schweizerin wird Ajla Del Ponte in Birmingham an den Start gehen. Die Tessinerin gibt den Saisoneinstand über 100 m. Das Rennen wird der Olympiafinalistin zeigen, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz steht. Zu ihren Gegnerinnen gehören unter anderen Shericka Jackson aus Jamaika, die Amerikanerin Gabrielle Thomas und die Britin Dina Asher-Smith.



Ein Highlight jagt das andere

Dies auf grossen Bühnen zu zeigen, wird für Gasch in dieser Saison kaum zu kurz kommen: Mit den Weltmeisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon, der EM in München, der Athletissima und dem Diamond-League-Final in Zürich folgen ab Mitte Juli die Highlights Schlag auf Schlag.