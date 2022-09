Beim Diamond-League-Meeting in Brüssel am Freitagabend sind keine Schweizer am Start. Aus internationaler Sicht darf man sich aber auf einige Highlights freuen. Über 3000 m Steeple etwa will die Äthiopierin Werkuha Getachew den Weltrekord angreifen, der seit 2018 von der Kenianerin Beatrice Chepkoech gehalten wird.

Den Weltrekord anzugreifen ist auch für Seriensieger Armand Duplantis immer ein Thema. Der schwedische Welt- und Europameister ist im Stabhochsprung das Mass aller Dinge. «Mondo» glaubt aber, noch in einer weiteren Disziplin Weltklasse zu sein.

Im Vorfeld des Meetings fragte ihn Shelly-Ann Fraser-Pryce, wie schnell er die 100 m absolvieren könne – gegen sie. «Ich würde dich bezwingen», antwortete Duplantis der jamaikanischen Sprintqueen, woraufhin die beiden prompt eine Wette eingingen.

Im nächsten Jahr sollen die beiden in Brüssel gegeneinander antreten. Ob es dazu kommt, wird man sehen. Am Freitagabend ist das Teilnehmerfeld über die 100 m der Frauen im König-Baudouin-Stadion auch ohne Duplantis stark besetzt.