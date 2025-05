Am Diamond-League-Meeting in Doha am Freitag sind auch 3 Schweizer Athleten am Start.

Legende: Neue Distanz – neues Glück? Mujinga Kambundji geht in Doha über 100 m an den Start. Keystone/TIL BUERGY

Bei ihrem letzten Diamond-League-Auftritt in Xiamen (CHN) Ende April litt Mujinga Kambundji an Jetlag, war nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und kam über 200 m in 23,51 Sekunden nicht über den letzten Rang hinaus. Nun ist sie wieder fit und will sich in Doha rehabilitieren – jedoch über 100 m. In der Hauptstadt Katars wird die Berner u.a. gegen die dreifache Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) antreten.

Lobalus erster Härtetest

Dominik Lobalu laborierte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung und musste deswegen mehrere Wochen pausieren. Der Europameister über 10'000 m tritt in Doha über 5000 m an und ist auf dem Papier einer der Favoriten auf den Sieg, obwohl er sich gegen ein äthiopisches Grossaufgebot behaupten muss.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Diamond-League-Meeting in Doha am Freitag ab 18 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Reais in der Aussenseiter-Rolle

Der 3. Schweizer im Bund, William Reais, dürfte es über 200 m schwer haben. Nicht zuletzt, weil auch Olympiasieger Letsile Tebogo aus Botswana am Start stehen wird.

Insgesamt werden nicht weniger als 45 Medaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 und der WM 2023 in Doha antreten.