Die Schweizer Leichtathletik ist im Hoch. Ihre Aushängeschilder sind inzwischen Stammgäste in der Diamond League. Nicht aber beim Auftakt in Doha.

Der Zehnkämpfer Simon Ehammer lancierte am vergangenen Wochenende die Freiluftsaison aus Schweizer Sicht optimal. Im deutschen Ratingen hievte der Appenzeller den Schweizer Rekord auf 8354 Punkte, nun will der 22-jährige Hallen-WM-Zweite Ende Mai in Götzis noch einen drauf setzen. Zuvor hatte bereits Annik Kälin am 1. Mai den Schweizer Rekord im Siebenkampf (6398) verbessert.

Der Rest der Schweizer Elite lässt sich für den Einstieg in die Saison mit den Weltmeisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon, den Europameisterschaften in München und dem Diamond-League-Final bei Weltklasse Zürich etwas mehr Zeit. Für den Samstag in einer Woche in Birmingham haben Ajla Del Ponte und Loïc Gasch ihre Starts angekündigt.

Legende: Muss ohne Schweizer auskommen Der Diamond-League-Auftakt in Doha. Reuters/IBRAHEEM AL OMARI

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting in Doha können Sie am Freitag ab 18 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Die Diamond-League-Funktionäre nahmen in der vergangenen Woche am Kalender noch eine Veränderung vor. Chorzow in Polen rückt für die coronabedingte Absage zweier Meetings in China nach. Somit kämpfen die Athletinnen und Athleten an zwölf Events um einen Finalplatz in Zürich, unter anderem am Freitag, 26. August, bei der Athletissima in Lausanne.

Umstrittene Final-3-Regel angepasst

Die auf 2021 hin neu eingeführte und häufig kritisierte Final-3-Regel wird modifiziert. Nicht wer in allen sechs Versuchen im Weit-oder Dreisprung sowie in allen Würfen und Stössen die beste Weite erzielt hatte, galt 2021 als Sieger. Über Sieg und Niederlage entschied einzig der sechste Versuch, der nur den besten drei vorbehalten war.

Der Kompromiss für das Jahr 2022: Es treten weiterhin nur die Top 3 zum sechsten Versuch an. Aber über den Sieg entscheidet dann doch die beste Weite aus allen Versuchen.