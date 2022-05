Auf Dina Asher-Smith wartet ein Sommer mit drei Höhepunkten. Vorerst gilt es am Samstag in der Diamond League ernst.

Die Leichtathletik-Fans, die sich international orientieren, kommen im Sommer in den Genuss von gleich drei Grossanlässen. Nach der WM in Eugene (Oregon) und den Commonwealth Games in Birmingham steht im August auch noch die EM im München auf dem Programm.

Kambundji und Raess am Start Box aufklappen Box zuklappen Die Schweiz ist am Diamond League Meeting in Eugene mit Mujinga Kambundji (100/200 m) und Jonas Raess (1500 m) doppelt vertreten. Auf SRF info und in der Sport App sind Sie am Samstag ab 22:00 Uhr live dabei.

Bei allen Anlässen will Dina Asher-Smith um die Medaillen mitlaufen. Die britische Rekordhalterin über 100 und 200 Meter ist schon bei sämtlichen Titelkämpfen in den Genuss von Siegerehrungen gekommen: «Ich war schon immer eine, die bei Grossanlässen ihr Bestes zeigen wollte.»

WM-Hauptprobe in Eugene

Das wird auch 2022 nicht anders sein, die Realität heisst vorerst aber Diamond League. Im Hayward Field – im gleichen Stadion wird ab 15. Juli auch um WM-Medaillen gelaufen – steht am Samstag das dritte Stelldichein der Saison auf dem Programm.

Noch ist Asher-Smith von der absoluten Topform entfernt. Mit ihrer Zeit beim Sieg in Birmingham (11,11 Sekunden) belegt sie in der Jahresweltbestenliste nur den 32. Platz. Trotzdem würde die 26-Jährige am Samstag in Eugene gerne nachdoppeln. Auch wenn der Blick schon Richtung Saisonhöhepunkte schweift.