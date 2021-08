In Eugene im Bundessaat Oregon fand am Samstagabend das 8. Diamond-League-Meeting des Jahres statt. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse:

Kambundji über 100 m und 200 m im Einsatz

200 m Frauen

Was für eine Leistung von Mujinga Kambundji: Nur eine Stunde nach ihrem Start über 100 m trat die 29-Jährige in Eugene über 200 m an – und holte sich in einem Topfeld den Sieg! Kambundji liess die Olympia-Dritte Gabrielle Thomas (USA) und Dina Asher-Smith (GBR) hinter sich. Die Schweizerin überquerte die Ziellinie nach sensationellen 22,06 Sekunden. Wegen zu viel Rückenwind (2,4 m/s) wird diese Zeit allerdings nicht als neuer Schweizer Rekord anerkannt. Kambundjis Bestmarke von 22,26 s bleibt also bestehen.

100 m Frauen

Was war das für ein Rennen in Eugene! Elaine Thompson-Herah stellte mit 10,54 Sekunden die zweitschnellste Zeit auf, die über diese Distanz je gelaufen wurde. Die Olympiasiegerin war schneller als bei ihrem Triumph in Tokio und blieb nur 5 Hundertstel über dem Fabel-Weltrekord von Florence Griffith-Joyner (USA) aus dem Jahr 1988. Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,73) und Shericka Jackson (10,76) machten den jamaikanischen Dreifachsieg perfekt.

Und Kambundji? Bereits eine Stunde vor ihrem Triumph über 200 m hatte die Bernerin überzeugt und den 7. Rang belegt. Die Zeit der 29-Jährigen war ebenfalls ganz stark: Kambundji kam nach 10,96 Sekunden ins Ziel und blieb damit nur 0,01 Sekunden über ihrer persönlichen Bestleistung.

01:26 Video Thompson-Herah nähert sich dem 100-m-Weltrekord Aus Sport-Clip vom 21.08.2021. abspielen

Die weiteren Highlights

200 m Männer

Noah Lyles sorgte über die halbe Bahnrunde ebenfalls für ein Highlight. Der US-Amerikaner kam nach 19,52 Sekunden ins Ziel – es ist die schnellste Zeit in diesem Jahr. Lyles war damit 10 Hundertstelsekunden schneller als André de Grasse bei seinem Olympiasieg in Tokio. Der 24-Jährige war erst einmal in seiner Karriere schneller: 2019 lief er an der Athletissima in Lausanne 19,50 s.

01:19 Video Lyles mit Topzeit über 200 Meter Aus Sport-Clip vom 21.08.2021. abspielen

100 m Männer

De Grasse holte sich in 9,74 Sekunden den Sieg. Die Zeit würde eigentlich Jahresweltbestleistung bedeuten, wird aber wegen zu viel Rückenwind (2,9 m/s) nicht anerkannt. Der kanadische Olympiasieger über 200 m liess Trayvon Bromell, der mit 9,86 Sekunden nur 4. wurde, klar hinter sich.

00:33 Video De Grasse über 100 m nicht zu schlagen Aus Sport-Clip vom 21.08.2021. abspielen

800 m Frauen

Die Show in Eugene ging auch beim 800-m-Rennen der Frauen weiter. Die US-Amerikanerin Athing Mu siegte in 1:55,21 Minuten, was Jahresweltbestleistung, nationaler Rekord, persönliche Bestleistung und Meeting-Rekord bedeutet.

3000 m Steeple Frauen

Die Kenianerin Norah Jeruto setzte mit einer Zeit unter 9 Minuten ein Ausrufezeichen. Die 25-Jährige kam nach 8:53,65 Minuten ins Ziel und realisierte damit nicht nur eine persönliche Bestmarke, sondern stellte auch eine Jahresweltbestleistung und einen Meeting-Rekord auf.