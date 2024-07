Beim Diamond-League-Meeting in London überzeugen neben Dominic Lobalu insbesondere die Einheimischen.

Die Schweizer Einsätze

Angelica Moser

Die Zürcherin, die vor Wochenfrist noch mit dem neuen Schweizer Rekord im Stabhochsprung hatte aufhorchen lassen, konnte in London nicht vollends überzeugen und musste sich mit Rang 5 begnügen. Bereits auf der zweiten Höhe von 4,65 Metern musste sie in den 3. Versuch, hielt sich unter Druck aber im Wettkampf. Auf 4,75 Metern war allerdings endgültig Schluss. Der Sieg ging an die Australierin Nina Kennedy (4,85 m).

Frauen-Staffel

Das Schweizer Quartett um Salomé Kora, Léonie Pointet, Géraldine Frey und Emma van Camp zeigte über 4x100 Meter ein ansprechendes Rennen. Auf der Zielgeraden fielen die Schweizerinnen zwar noch von Rang 3 auf 6 zurück, in 42,71 Sekunden reichte es im letzten Rennen vor Olympia aber immerhin für eine neue Saisonbestleistung. Den Sieg sicherte sich das überlegene britische Quartett.

02:36 Video Frauen-Staffel läuft auf Rang 6 Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden.

Dominic Lobalu und Jonas Raess

Im Rennen über 3000 Meter feierte Dominic Lobalu einen grossen Sieg inklusive Schweizer Rekord. Jonas Raess lief auf Rang 14.

Internationale Highlights

400 m Männer

Lokalmatador Matthew Hudson-Smith verzückte die über 50'000 Fans im London Stadium mit einer Fabelzeit. Der 29-Jährige blieb über die ganze Bahnrunde als erster Europäer in der Geschichte unter 44 Sekunden. In 43,74 Sekunden distanzierte er den US-Amerikaner Vernon Norwood und Jereem Richards aus Trinidad und Tobago deutlich.

02:45 Video Hudson-Smith mit Europarekord über 400 m Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

800 m Frauen

Auch im 800-m-Rennen der Frauen kam das britische Publikum voll auf seine Kosten. Keely Hodgkinson stellte mit 1:54,61 Minuten nicht nur einen neuen nationalen Rekord auf, sondern ist neu auch die schnellste Frau des Jahres über 800 Meter. Dahinter sorgten Jemma Reekie und Georgia Bell gar für einen britischen Dreifach-Sieg.

03:07 Video Britischer Dreifach-Sieg über 800 m Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden.

100 m Männer

In der Königsdisziplin der Leichtathletik sorgte Noah Lyles, Dominator über 200 Meter, für ein Ausrufezeichen. In einer neuen persönlichen Bestzeit von 9,81 Sekunden siegte er vor dem Südafrikaner Akani Simbine (9,86 s) und dem Botsuaner Letsile Tebogo (9,88 s). Damit unterstrich der US-Amerikaner seine Ambitionen auf das Sprint-Double bei den anstehenden Olympischen Spielen.