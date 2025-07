Diamond League in London

Angelica Moser überspringt beim Diamond-League-Meeting in London 4,73 m und schafft es auf das Podest.

Im Weitsprung verpassen Simon Ehammer und Annik Kälin die Top 3.

Für den internationalen Glanzpunkt sorgt Julien Alfred über 200 m.

Angelica Moser hat beim Diamond-League-Meeting in London für das Highlight aus Schweizer Sicht gesorgt. Die 27-Jährige übersprang im 3. Versuch 4,73 Meter, was zum 3. Schlussrang reichte. Der Sieg ging an Olivia McTaggart aus Neuseeland, die im 2. Versuch die 4,73 m schaffte. Rang 2 sicherte sich Katie Moon aus den USA. Mit Emily Groove (USA) übersprang noch eine 4. Athletin die gleiche Höhe. Bei 4,84 m war dann aber für alle Schluss.

Ehammer und Kälin im Weitsprung neben dem Podest

Simon Ehammer und Annik Kälin verpassten im Weitsprung derweil einen Podestplatz. Ehammer landete beim Sieg des Jamaikaners Wayne Pinnock (8,20 m) mit einer Weite von 8,03 Metern auf Rang 5. Kälin sprang 6,72 Meter weit, was zu Platz 6 reichte.

Alfred mit Jahresweltbestleistung

Für den internationalen Glanzpunkt sorgte 100-Meter-Olympiasiegerin Julien Alfred. Die 24-jährige aus St. Lucia siegte über 200 m in 21,71 Sekunden und verbesserte damit ihre eigene Jahresweltbestleistung. Alfred, die 2024 in Paris Gold über 100 m und Silber über 200 m gewonnen hatte, unterbot die bisherige Bestmarke um 17 Hundertstel.

Lyles über 100 m auf Rang 2

Sprintstar Noah Lyles (USA) trat erstmals in dieser Saison über seine Olympia-Golddistanz 100 m an und belegte mit 10,00 Sekunden den 2. Platz. Oblique Seville (JAM) durfte nach 9,86 Sekunden jubeln, 200-m-Olympiasieger Letsile Tebogo aus Botswana enttäuschte mit Rang 7 (10,12).