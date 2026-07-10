Dominic Lobalu gewinnt in Monaco über 5000 m und triumphiert zum dritten Mal in der Diamond League.

Seinen Schweizer Rekord verpasst der 27-Jährige um knapp zwei Sekunden.

Auch Angelica Moser schafft im Fürstentum den Sprung aufs Podest.

Vor genau einem Monat hatte Dominic Lobalu noch Rätsel aufgegeben. Der 27-Jährige fühlte sich in Form, verlor beim Diamond-League-Meeting in Oslo aber frühzeitig den Anschluss. In enttäuschenden 13:08,78 Minuten verpasste er sogar die EM-Limite. Lobalu reiste anschliessend ins Höhentrainingslager im Engadin, um zu alter Stärke zurückzufinden.

Die St. Moritzer Höhenluft hat Lobalu offenbar beflügelt. In Monaco stand der gebürtige Südsudanese erneut über 5000 m am Start. Lobalu zeigte ein äusserst aktives Rennen und übernahm nach Rennhälfte zwischenzeitlich die Spitze. Auf den letzten 400 m lieferte er sich einen äusserst packenden Zweikampf mit Graham Blanks. Just als der US-Amerikaner an ihm vorbeizuziehen schien, konnte der Schweizer Rekordhalter nochmals reagieren. Mit letzter Kraft warf er sich als Erster über die Ziellinie.

Bereits der fünfte Schweizer Sieg

Nach einer Schlussrunde unter 55 Sekunden zeigte die Uhr im Ziel 12:52,54 Minuten an. Blanks distanzierte er um sechs Hundertstelsekunden. Birhanu Balew aus Bahrain komplettierte das Podest.

Für Lobalu ist es der dritte Sieg im Rahmen der Diamond League. 2022 hatte er unter neutraler Flagge in Stockholm über 3000 m gewonnen, 2024 siegte er als Schweizer Starter ebenfalls über 7,5 Runden in London. «Ich bin sehr zufrieden und habe alles gegeben. Den Kick habe ich in St. Moritz trainiert», verriet Lobalu im Nachgang.

Lobalu reiht sich nahtlos in die starken Leistungen von Swiss Athletics in diesem Jahr ein. Sein Triumph war bereits der fünfte Schweizer Diamond-League-Sieg in diesem Jahr. Zuvor hatten schon Audrey Werro (3 Siege) und Angelica Moser für Schweizer Glanzpunkte gesorgt.