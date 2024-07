Diamond League in Monaco

Stabhochspringerin Angelica Moser brilliert beim Diamond-League-Meeting in Monaco mit einem neuen Schweizer Rekord.

Ihre bisherige Bestmarke von 4,78 m übertrifft sie um satte 10 cm.

Hürdensprinter Jason Joseph und William Reais (200 m) können im Fürstentum nicht über sich hinauswachsen.

Angelica Moser hat beim Diamond-League-Meeting in Monaco mit einer Schweizer Rekordserie brilliert. Die Europameisterin übersprang zunächst im ersten Versuch 4,83 m, dann 4,88 m im dritten Anlauf.

Damit ist die Zürcherin alleinige Rekordhalterin. Bei ihrem EM-Gold in Rom hatte sie vor einem Monat mit 4,78 m die Outdoor-Bestleistung von Nicole Büchler aus dem Jahr 2016 egalisiert.

Mitte Mai in Marrakesch hatte Angelica Moser erstmals ein Diamond-League-Meeting gewonnen. Dies mit einer Höhe von 4,73 m. Für den Sieg reichte es in Monaco indes knapp nicht. Diesen sicherte sich die Australierin Nina Kennedy dank weniger Fehlversuchen. Moser beendete den Wettkampf auf dem starken 2. Rang vor Molly Caudery aus Grossbritannien (4,83 m).

Frohe Aussichten für Olympia

Dem verpassten Sieg wird Moser aber nicht lange nachtrauern. Mit der übersprungenen Höhe gehört die 26-Jährige an den Olympischen Spielen in Paris zum engeren Kreis der Medaillen-Anwärterinnen. Bei den Spielen in Tokio (2021) hätte sie mit 4,88 m die Silbermedaille gewonnen. In Rio de Janeiro (2016) wäre diese Höhe gleichbedeutend mit Gold gewesen.

00:59 Video Mosers Sprung über 4,83 m Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Joseph und Reais enttäuschen

Mit Jason Joseph und William Reais waren in Monaco noch zwei weitere Athleten von Swiss Athletics am Start. Doch die beiden Sprinter konnten nicht an die Leistungen von Landsfrau Moser anknüpfen. Joseph wurde über 110 m Hürden mit einer Zeit von 13,56 Sekunden Letzter. Dasselbe Schicksal ereilte Reais im Rennen über 200 m (20,99 Sekunden).